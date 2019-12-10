"Формула Штайнмайера" может остаться "мертворожденной": эксперт назвал причину

Владимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Реклама

"Формула Штайнмайера" останется "мертворожденной", если Россия не пойдет на реальные компромиссы по вопросам безопасности. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, комментируя включение в коммюнике (согласованные выводы саммита в "нормандском формате") необходимость имплементации формулы в украинское законодательство.

"Формула Штайнмайера", как и закон об особом статусе, – это те инструменты, которые будут работать только в случае, если появятся предпосылки для проведения выборов. Не будет обеспечена безопасность, не будет договоренности о выборах – не будет и "формулы Штайнмайера", – сказал он.

По его словам, формула, это, по сути, "договоренности о какой-то будущей ситуации, которая станет возможна лишь при определенных условиях".

"А условия эти четко Украиной обозначены – вопросы безопасности и контроль над границей. И получается, что формула при таких условиях – это бумажный тигр. Вроде страшно, но это на самом деле не настоящий тигр. Конечно, риски есть и их надо учитывать. Но при обеспечении тех условий, на которых настаивает Украина, они не так сильны, как это кажется сегодня, когда условия еще не созданы", – сказал политолог.

Отметим, что по завершении саммита в "нормандском формате" участники встречи – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель – приняли совместное коммюнике. Что значит "формула Штайнмайера" по версии "Нормандской четверки".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама