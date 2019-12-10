Формула Штайнмайера по версии "Нормандской четверки": что согласовали в Париже

Стороны договорились инкорпорировать "формулу Штайнмайера", однако лидеры "Норманди" до сих пор не знают, какой вид она примет

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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По завершению саммита в "нормандском формате" участники встречи – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель – приняла совместное коммюнике. Это общие выводы, их перевод опубликовал Офис президента.

Один из пунктов, который вызвал бурное обсуждение, – внедрение в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера", согласно тексту коммюнике – в версии, согласованной участниками "Норманди" и Трехсторонней контактной группой.

Вот что об этом заявил на пресс-конференции 9 декабря Зеленский:

"Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования "формулы Штайнмайера".

При этом президент Франции признал, что "формулу Штайнмайера" на высшем уровне никогда не обсуждали: "Действительно, мы никогда не обсуждали "формулу Штайнмайера", как она должна быть прописана. И сегодня мы увидели, что это не согласовано до конца". В Минске о ней тоже не говорили. Этот факт ранее подтвердил "Сегодня" Евгений Марчук, участвовавший в Трехсторонней контактной группе под Донбассу (ТКГ).

Что такое "формула Штайнмайера"

За последние несколько месяцев "формула Штайнмайера" в украинском политикуме приобрела мифический статус. Этот документ, которые все обсуждают, ни никто на самом деле видел. Даже президент Зеленский во время встречи с автором этой концепции, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, пошутил: "Ваша фамилия стала популярнее моей".

Соответственно, оценки политиков и экспертов очень разнятся. Так, экс-президент Леонид Кучма еще в должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе заверял, что Украина не примет "формулу Штайнмайера" на условиях России. Схожего мнения президент Литовской Республики Гитанас Науседа: "С формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины".

А вот посол Германии в Эстонии Кристиане Гоман заявляла, что "формула Штайнмайера" не является самоцель – это попытка продвигать мирный процесс на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также настроен прагматично. Мол, сейчас правительство Украины должно действовать в условиях тех договоренностей, достигнутых при "попередниках", и "формула Штайнмайера" – часть Минских договоренностей.

Напомним, в ночь на 10 декабря завершилась встреча "Нормандской четверки". Новости "Сегодня" собрали главные результаты саммита.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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