Формула Штайнмайера: почему к ней вернулись сейчас и что она сулит Украине

/ Фото: AFP

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В политической повестке Украины снова всплыла "формула Штайнмайера" — принцип выполнения Минских соглашений, предложенный тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. "Сегодня" вспомнили, что это за формула, и выяснили, почему к ней вернулись сейчас и поможет ли она принести мир.

Три сценария

После того, как в феврале 2015-го представители Украины, Франции, Германии и России согласовали "Минск-2", стал актуален вопрос: в какой последовательности выполнять договоренности. Среди 13 пунктов документа были как политические вопросы, так и вопросы гуманитарного толка и безопасности. Наша позиция заключалась в том, что сначала нужно добиться прекращения огня на Донбассе и развести силы. После этого можно переходить к политической части. Россияне требовали обратного: сначала выборы на оккупированных территориях и закрепление особого статуса Донбасса в Конституции, а потом уже масштабное перемирие. "Формула Штайнмайера" предлагала компромиссный вариант. Прекращение огня, разведение войск, закрепление особого статуса и проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ — все эти процессы должны были идти параллельно.

Хорошая основа

Недавно глава российского МИДа Сергей Лавров заявил: главным условием проведения встречи "нормандской четверки" является закрепление "формулы Штайнмайера" на бумаге. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский добавил: "Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча ("нормандской четверки". — Авт.) состоялась именно в сентябре. "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться". В пятницу глава нашего МИДа Вадим Пристайко заметил: формулу необходимо выполнять, и сейчас команда президента обсуждает, как это делать. Он добавил, что "идеально было бы провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем государстве".

Выступил за реанимацию штайнмайеровского подхода и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак, который назвал ее "хорошей основой". Правда, в субботу Пристайко, выступая на брифинге вместе со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером, объяснил, что его не совсем корректно поняли. Он подчеркнул: никакой особый статус Донбасса в Конституции закреплен не будет, а предыдущее его заявление касалось объединения громад и других вопросов децентрализации. "Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", — добавил он. Коснулся он и выборов, отметив, что "мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков".

Тянуть время

Политолог Евгений Магда говорит, что такая спешная реанимация формулы связана с тем, что РФ стремится придать ей статус официальной.

"Фактически это единственное признание последовательности выполнения Минских договоренностей, которое устраивает Россию. Но оно не существует на бумаге — формула только озвучивалась. И в этом известная пикантность, поскольку ее нужно выписать во время встречи "четверки" на уровне президентов. Россия стремится застолбить эту возможность и показать, что она выступает в качестве последовательной сторонницы закрепления и использования формулы. В этой ситуации для нас позитивным сценарием станет максимальное откладывание встречи. Если мы собираемся провести ее как можно скорее, то слишком высока вероятность, что Украина станет объектом давления со стороны других участников. Поэтому нам нужно тянуть время, усиливать свои позиции, делать предложения, которые будут остальные участники "нормандской четверки" так или иначе обсуждать", — подытожил он.

Роспуск ЦИК: выборы на Донбассе или курс на референдумы

В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию. Решение поддержал 341 нардеп из 300 необходимых. Напомним, что этот состав ЦИК утвержден в сентябре прошлого года и по закону должен был проработать 7 лет. Уже экс-секретарь ЦИК Наталия Бернацкая отметила, что это было естественное желание новой власти перезагрузить орган. Спикер ВР Дмитрий Разумков объяснил, что на этот шаг парламент пошел, поскольку "были некоторые вопросы к отдельным членам избирательной комиссии". При этом многие эксперты связали решение с желанием руководства страны провести выборы на оккупированных территориях. Правда, политаналитик Руслан Бортник считает, что мотивы были несколько другими:

"Главная причина роспуска — в этом составе комиссии вообще не были учтены интересы "Слуги народа". Там нет представителей этой партии. А перед ЦИК будет же сейчас стоять очень много задач. Это и местные выборы, которые могут в себя включать и выборы в Донецке и Луганске, и возможные досрочные выборы парламентские, если будет реализована конституционная реформа (сокращения количества нардепов с 450 до 300. — Авт.). Наконец, что самое важное, это возможные референдумы, через которые команда Зеленского собирается решать острые вопросы. Но я уверен, что до конца октября, максимум до конца осени нас ждет уже новый состав комиссии".

Напомним, что за пять лет жертвами войны на Донбассе стали 14 тысяч человек.

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