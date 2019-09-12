Зеленский жестко заявил: "Нормандская четверка" должна собраться в сентябре

На встрече рассмотрят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей

Владимир Зеленский

Украина настаивает, чтобы встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоялась уже в сентябре.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.

"Сейчас у нас нет даты. Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Потому что окончание войны, возвращение всех наших пленных – это приоритетная задача для меня как для президента Украины", – сказал Зеленский.

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Говоря о том, согласится ли Украина на использование т.наз. "формулы Штайнмайера" для выполнения Минских соглашений, Зеленский напомнил, что 2 сентября состоялась встреча в нормандском формате на уровне представителей четырех стран, на которой обсуждались все вопросы, в частности указанная формула.

Президент отметил, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран-участниц нормандского формата.

"Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырех стран. Как я уже сказал, мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в переговорах Украина стоит на позиции сохранения национальных интересов.

"Вы прекрасно знаете, что не я подписывал эти Минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает ответственности, потому что это наша с вами страна. И мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", – заявил глава государства.

"Мы верим в это, надеемся и делаем с нашим дипломатическим "войском" все для того, чтобы встреча состоялась в ближайшее время", – добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что посол Франции сообщил важные детали по встрече "Нормандской четверки".

Также сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что идет подготовка встречи "Нормандской четверки".

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