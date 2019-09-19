"Формула Штайнмайера": Названы основные стандарты ОБСЕ, по которым могут пройти выборы на Донбассе

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Особенный статус территорий через честные демократические выборы по стандартам ОБСЕ – это только одна составляющая "формулы Штайнмайера" по "минским договоренностям"

Кроме того, честные выборы должны обеспечивать равные условия для всех участников избирательного процесса.

Права человека должны быть соблюдены, а любая дискриминация – отсутствовать.

Для проведения выборов должны быть независимые условия безопасности, выборы не могут проводиться при наличии иностранных войск и наемников. Государство должно создать все условия для проведения предвыборной кампании в атмосфере свободы и равенства, не прибегая к административному воздействию, насилию, запугиванию или угрозам кандидатам и избирателям.

Кандидаты и политические партии должны иметь беспрепятственный доступ к средствам массовой информации. Все СМИ должны иметь возможность свободно освещать предвыборную кампанию.

Ничто не должно мешать кандидатам свободно представлять свои взгляды, а избирателям – участвовать в предвыборной кампании.

Должны быть созданы условия для тайного голосования, честного подсчета голосов и честного и своевременного информирования общественности о результатах выборов.

Для проведения честных выборов должны быть допущены международные наблюдатели – в период до проведения выборов, во время выборов и в период после их окончания.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными. – Ред.) ", – сказал Пристайко.

Реклама

"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

В тренде Вятрович уволен с поста главы Института нацпамяти (дополнено)

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для "нормандской" встречи на высшем уровне.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера" как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР.

В свою очередь бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина по "формуле Штайнмайера". Он считает, что приоритетом на переговорах должно быть выполнение Россией вопроса вывода войск с Донбасса и разоружения боевиков – создание условия безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама