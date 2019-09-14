Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину – Кучма

Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам пор Донбассу

/ Фото: Офис Президента Украины

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трех человек", – сказал Кучма.

Кучма отметил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

Реклама

"Давайте соблюдать Минские договоренности… Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

В тренде Климкин назвал условие прекращения войны в Украине

"Это вопрос сначала обмена людей, потом вопрос разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Только потом мы говорим о разведении войск по всей территории – это 400 километров. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Донбасс – это Украина, и местные выборы в этом регионе должны пройти по украинскому законодательству.

Зеленский добавил, что другие детали и сроки он не может на данный момент обсуждать.

Новости "Сегодня" писали, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями оккупированного Донбасса.

В то же время, как отметил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, решение по осуществлению "формулы Штайнмайера" на Донбассе должны принять лидеры стран "нормандского формата", а не на переговорах в Минске.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама