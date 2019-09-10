Французское издание извинилось за "российский Киев"

Французская газета Le Figaro, которая ранее в сюжете на сайте подписала Киев как российский город, извинилась и исправила "техническую ошибку". Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ", – говорится в сообщении посольства.

Посол также обнародовал скриншот исправленного сюжета.

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Ранее сообщалось, что французское издание назвало Киев российским городом. Le Figaro допустило ошибку во время брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.

Как сообщали новости "Сегодня", самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Отметим, что международное сообщество приветствовало обмен между Украиной и Россией, увидев возможность дальнейшей деэскалации конфликта между странами. Запад призвал продолжать в таком же духе. Так, президент США Дональд Трамп прокомментировал обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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