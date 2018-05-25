Гаага уже близко: в России объяснили, что "светит" Путину за катастрофу MH17

Президент России Владимир Путин и его окружение будут признаны военными преступниками, а Украина как раз собирается подать иск в суд ООН, и их не спасут никакие деньги – ответственности не избежать.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его словам, пока только выводов иностранных следователей мало для наказания Путина и его приспешников, однако все изменится, когда дело передадут в Гаагу.

"Суд установит всех преступников. То есть будет установлена полная иерархия, начиная от тех, кто нажимал кнопку или отдавал приказ, вплоть до министра обороны и верховного главнокомандующего РФ, а именно Путина. Соответственно, когда суд это все установит, то потребует привлечь всех к ответственности. Россия, конечно же, никого не выдаст. Соответственно, за невыполнение требований суда на РФ будут наложены дополнительные санкции, которые будут очень жесткими. Сегодняшняя новость по "Буку" в какой-то мере является исторической, но не долгоиграющей. Ведь для того, чтобы наступили моментальные последствия, выводов следственной группы недостаточно. Но после того, что было заявлено следственной группой, решение суда является делом времени и техники", – сказал Рабинович.

Блогер считает, что российскому президенту и его окружению, которые причастны к сбитию малазийского самолета, ни за какие деньги не удастся избежать наказания, прекратить следствие и решение суда и уйти от ответственности.

Рабинович отметил, что ситуация у Кремля очень плохая, но у него нет другого выбора, кроме как продолжать все отрицать.

"Теперь мировое сообщество признает его международным террористом и военным преступником еще по одному эпизоду среди многих, которые по совокупности говорят о том, что он – международный террорист и военный преступник", – подчеркнул он.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

В свою очередь МИД России опубликовало официальное заявление по расследованию трагедии Boeing МН17. В ведомстве назвали голословной версию следствия по катастрофе Boeing на Донбассе. Версия следственной группы не подкреплена доказательствами и вызывает сожаление, отметили в российском ведомстве.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.