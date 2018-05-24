MH17 над Донбассом сбил "Бук" из российской 53-й бригады – международное расследование

Сегодня, 13:34

Следователи установили, что  выстрел был произведен из ракетного комплекса, привезенного с территории РФ

Расследование по MH17. Фото: AFP
Расследование по MH17. Фото: AFP

Следователи по делу MH17, у которых появилась новая важная улика против России, пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского бука.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции Международной следственной группы (JIT) глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен, передает The Daily Telegraph.

Расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

"53-я бригада входит в состав российских вооруженных сил", – сказал Паульсен.

Он также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

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В свою очередь сайт LB.ua привел слова заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Сторожука, который присутствовал на пресс-конференции.

"Сегодня состоялось знаменательное событие в этом расследовании, ведь совместная следственная группа официально заявила, что "Бук", которым 17 июля 2014 был сбит рейсовый пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, не просто было произведен в России, как заявлялось ранее. Данная самоходная огневая установка на момент выстрела, повлекшего гибель 298 человек, находилась на вооружении вооруженных сил РФ. А именно, – принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде города Курск. То есть, это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, не было приобретено и доставлено на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный национальный прокурор Нидерландов четко заявил, что из российского оружия, которое было доставлено на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету Малазийских авиалиний. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд", – подчеркнул он.

Напомним, в конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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