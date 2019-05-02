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По делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный

2 мая, 13:52

Скоро будут судить еще троих

Фото: AFP

Одному из участников массовых беспорядков  Одессе 2 мая 2014 года вынесли приговор.

Об этом заявил сегодня замглавы МВД Украины Сергей Яровой, сообщает сайт ведомства.

Гражданин получил обвинительный приговор по статье "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)".

В суд также направлены обвинительные акты по еще трем лицам, сообщил Яровой.

За период с 2017 года по настоящее время в указанном уголовном производстве допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

"Обработано более 1500 видеофайлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам составлено 222 протокола осмотра фото и видео материалов", – добавил Ярвоой.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, в ходе которых, погибли 48 и были ранены более 250 человек.

Сегодня в Одессе проходят акции памяти жертв беспорядков 2 мая 2014 г.

Как сообщалось, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.

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Тег Одесса, суд, МВД, приговор, дом профсоюзов, бойня, 2 мая

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