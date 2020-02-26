ГБР рассказали о расследовании "дел Майдана" и пообещали ежемесячный отчет

Сейчас бюро расследует 49 дел, связанных с Евромайданом

Государственное бюро расследований (ГБР) начинает ежемесячные отчетные встречи с семьями Героев Небесной Сотни и ранеными на Майдане, на которых информировать о ходе их дел.

Об этом на встрече с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан – 18.02" заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщается на сайте ГБР.

Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана". Ирина Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования.

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Так, следователи уже направили в суд два "дела Майдана" – относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщается о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".

"Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на должность руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - добавила и.о. директора ГБР.

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Также представители потерпевших и раненых во время Революции Достоинства пообщались с руководителем специального отдела ГБР в "делах Майдана" Александром Буряком и следователями подразделения по расследованию конкретных дел.

Для постоянной коммуникации с ГБР представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.

Как сообщалось, в Государственном бюро расследований укомплектовано специальное подразделение по расследованию "дел Майдана".

Также в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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