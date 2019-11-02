Где я возьму 100 миллионов: Дубневич оценил решение суда по мере пресечения

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

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Народный депутат Ярослав Дубневич, которому Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 100 миллионов гривен, прокомментировал решение следственного судьи.

"Удивило, потому что решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили (93 млн грн – Ред.). Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", – заявил он в комментарии Нromadske.

По словам депутата, он намерен подать апелляцию на это решение, поскольку ему не нравится мысль о том, что ему придется сидеть в СИЗО.

"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) 2 ноября 2019 г.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы нанес государству ущерб в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.

31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

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