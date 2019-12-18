Генеральная ассамблея ООН / Фото: AFP

В среду, 18 декабря, вечером прошло заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций, на котором был рассмотрен проект резолюции, направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму.

65 голосами "за" Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. 23 страны проголосовали против, воздержались – 83.

В числе традиционно голосовавших "против" оказались сателлиты России вроде Армении, Беларуси, Кубы, Казахстана, Кыргызстана и КНДР, а также Индия и Китай.

Как сообщалось, основными положениями резолюции являются:

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- осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

- осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

В тренде Генассамблея ООН приняла резолюцию по защите прав человека в Крыму

- требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину;

- призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Резолюция должна немедленно вступить в силу.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

Резолюция называется "Проблема милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей". Международное сообщество требует от России как страны-оккупанта вывести свои войска из Крыма и прекратить оккупацию.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре комитет Генассамблеи ООН принял новую "крымскую" резолюцию. Авторы документа потребовали от России прекратить ее многочисленные нарушения на оккупированном полуострове.

Напомним, в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, в котором тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

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