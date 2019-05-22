Генерал Гелетей подал Зеленскому рапорт об увольнении (дополнено)

Глава УГО подал заявление сегодня, 22 мая

Валерий Гелетей. Фото: Facebook

Начальник Управления госохраны генерал-полковник Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности.

"Прошу вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию", – говорится в коротком рапорте на имя президента Украины Владимира Зеленского от 22 мая, снимок которого Гелетей опубликовал на своей странице в Facebook.

Он объяснил свое решение об уходе в отставку тем, что новоизбранный президент должен формировать свою собственную команду.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", – пишет Гелетей.

"Личный состав УГО Украины для меня – вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению. Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили у кремлевских пропагандистов миф об американском спецназе, воюющем на стороне Украины. Спасибо личному составу за преданность делу и высокий уровень ответственности, поскольку с 2014 года каждый из вас выполняет свои обязанности в усиленном режиме несения военной службы, часто без выходных и до поздней ночи", – напомнил генерал.

Он пожелал будущему преемнику силы, мудрости и сил в почетной службе на благо Родины.

"Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня. Было много вызовов, опасностей, сложностей, больших и маленьких проблем, но все это каждый день делало нас только сильнее и опытнее", – подчеркнул Гелетей.

Напомним, ранее президент Зеленский уже сделал несколько кадровых назначений в силовых органах.

Он назначил руководителя ООО "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, глава государства издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

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