Генерал США дал Украине совет по Донбассу

Дэвид Петреус. Фото: army.mil

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После согласования "формулы Штайнмайера" Украине нужно выстроить в отношении России твердую позицию и не отступать от своих принципов, чтобы заставить Москву ослабить хватку и выбить для себя приемлемый результат. Об этом сказал в комментарии "Сегодня" генерал армии США, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, комментируя нашумевший документ, и сможет ли он помочь Донбассу.

По его мнению, в переговорах с Россией нужно занять четкую позицию, но и не провоцировать Москву.

"Я не считаю, что есть какой-то аналог твердым действиям и решениям, если хотите прогресса в решении конфликта. По моему опыту, который касается России, я четко уяснил: должны твердо стоять на своем. Не провоцировать, но позицию иметь твердую. И Россия увидела: Украина, заручившись поддержкой Соединенных Штатов, имеет такую ​​позицию. Тогда, думаю, в Москве поймут: некоторые их решения – не следует принимать. В частности, свою роль сыграли санкции. И они должны оставаться, никоим образом не ослабляться. По крайней мере – пока Россия не сделает реальные шаги навстречу разрешения ситуации. И не имеет значения – вы можете иметь связи с Россией, вести с ней переговоры, можете достигать договоренностей, но ваша позиция должна оставаться такой же твердой и оборонной, которая есть в Украине сейчас", – сказал Петреус.

Американский генерал уверен, что с внедрением "формулы Штайнмайера" конфликт на Донбассе не заморозится для украинских военных.

"Они остаются на передовой и реагируют на любые угрозы с другой стороны. Конфликт все еще очень опасен, а ситуация – достаточно чувствительна. Еженедельно есть жертвы", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

В то же время в Евросоюзе заявили, что этот шаг может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, а это, со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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