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Генпрокуратура готовит представления на нардепов – Рябошапка

28 октября, 13:58

Одно-два представления на народных депутатов могут быть поданы до конца года

/ Фото: president.gov.ua

До конца года в Верховную Раду могут быть направлены представления на привлечение к уголовной ответственности одно-двух народных депутатов. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который ранее отчитался о работе правоохранителей, рассказал в интервью изданию "Апостроф" .

"Я думаю, что да, и даже, возможно, до Нового года. Пока еще действуют нормы о депутатской неприкосновенности. Одно-два представления (на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов) могут быть", – сказал Рябошапка.

Ранее Руслан Рябошапка рассказал о довольно плодотворной работе правоохранительных органов с начала осени. С сентября ряду бывших депутатов и высокопоставленных чиновников сообщено о подозрении.

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"Сейчас мы работаем по двум направлениям. Первое из них – это налаживание работы органов системы уголовной юстиции, и, собственно, этот набор органов антикоррупционных и органов уголовной юстиции сейчас превращается в систему. И мы видим в последнее время большое количество, в том числе семь должностных лиц, в большей степени пока бывших, привлеченных к уголовной ответственности. Например, с начала сентября около 20 подозрений было предъявлено бывшим нардепам. Среди них бывший председатель комитета ВРУ", – сказал Рябошапка.

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МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Как сообщали новости "Сегодня", 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому (Свинарчуку). Бывшему заместителю секретаря СНБО инкриминируется злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов.

4 октября нардепу VIII созыва парламента Сергею Пашинскому сообщили о подозрении, а 7 октября суд взял экс-депутата под стражу до 4 декабря. Позже апелляционный суд отказал отменить решение об аресте.

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Верховная Рада ГПУ арест неприкосновенность народный депутат Руслан Рябошапка

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