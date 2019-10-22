Генпрокуратура переквалифицировала подозрение Грымчаку

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Недавно суд продлил арест экс-замминистра Юрий Грымчаку, а теперь Генеральная прокуратура переквалифицировала подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Дмитрий Мельник, передает УНИАН.

По его словам, изначально Грымчака подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой по ч.4 ст.190 (предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества). Теперь же уголовное производство в отношении бывшего чиновника будут расследовать по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, получение взятки за влияние на принятие решения чиновником (тюремный срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.)

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"Господину Грымчаку изменено ранее сообщенное подозрение, в котором изменена правовая квалификация уголовного преступления и оно переквалифицировано с ч. 4 ст. 190 ч. в 3 ст. 369-2 УК", – сказал адвокат.

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По его мнению, такое процессуальное действие, вероятно, свидетельствует о том, что, "видимо, кто-то очень не хочет расследовать в дальнейшем это дело". Адвокат уточнил, что теперь уголовное производство будет передано в Национальное антикоррупционное бюро и оно должно будет рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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