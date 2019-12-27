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Генпрокуратура забраковала проект подозрения Федине и Зверобой: названа причина

27 декабря, 09:55

Федина и Зверобой фигурируют в уголовном производстве по факту угроз президенту Украины

На фото: Федина (слева) и Зверобой

На фото: Федина (слева) и Зверобой / Фото: Facebook

Проект подозрения нардепу Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой за угрозы президенту Украины Генеральная прокуратура отправила назад в Государственное бюро расследований (ГБР) на доработку.

В пресс-службе ГПУ заявили, что проект подозрения отправили в ГБР для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий.

"Так, по результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины "О статусе народного депутата", "О Регламенте Верховной Рады". Однако, 29 ноября 2019 года и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало", – говорится в заявлении.

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Напомним, Генпрокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам угрозы совершить физическую расправу над президентом Украины в связи с его государственной деятельностью и публичным призывам к насильственному изменению или свержение конституционного строя или к захвату государственной власти (ст. 112, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 346 УК Украины).

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). По Зверобой прокуратура все еще рассматривает вариант с подозрением. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

26 декабря волонтер была у следователя на допросе. Зверобой рассказала, что у нее спрашивали в ГБР. В Госбюро расследований также назначили следующий допрос для волонтера уже после праздников. Кроме того, она написала заявление на директора ГБР Романа Трубу. По ее мнению, он якобы вводит в заблуждение судей и сетует на то, что к ней домой приходили с обысками с постановлением Печерского суда, хотя должно было быть постановление Шевченковского суда.

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ГПУ подозрение ГБР София Федина Маруся Зверобой

Источник: Сегодня

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