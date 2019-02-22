Геращенко получила письма от Сенцова и Карпюка: что пишут политзаключенные
Сенцов даже в тюрьме видел, как пристыдили Скабееву в ПАСЕ, а Сущенко прислал нарисованную мелом открытку
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от украинских политзаключенных из российской неволи. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, украинский режиссер Олег Сенцов пишет, что видел по росТВ "избиение Скабеевой" нардепом Бориславом Березой.
В своем письме Олег пишет о нынешнем российском телевидении, где главная тема сейчас – украинские выборы: "По поводу российского телевидения, то это новый вид искусства – телетеатр абсурда. В сессии ПАСЕ они показывали, как Береза с каким-то журналистом толкали бедняжку Скабееву, когда она пыталась у тебя что-то спросить. Но зная хорошо российское ТВ и трепачку по фамилии Скабеева, понимаю, что что-то наверняка осталось за кадром. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что судьба пленных моряков и украинских политзаключенных в руках одного человека. Как и то, что работу по их/нашему освобождению надо продолжать не смотря ни на что. И как можно больше говорить не только о них, а и о россиян, осужденных в Украине судами за участие в военных действиях на Донбассе. Чтобы российское общество знало о своих пленных и то, что Украина готова их отпустить в обмен на своих. Чтобы россияне начали задавать сами вопросы своему президенту о судьбе тех, кого российская пропаганда или же прямые приказы руководства бросили в эту мясорубку. Российский телевизор говорил об одном таком, умершем в тюрьме на западной Украине, делая акцент, что тот погиб от пыток (большие у меня сомнения по этому поводу), и не слова не сказал о тех, кто там и за что еще сидит. Надо им постоянно в это тыкать, чтобы сделать этот вопрос и неудобным, и который будет невозможно игнорировать. Но сейчас в России другая тема главная – выборы. В Украине, естественно. Они своим выборам, мне кажется, придают меньше значения, чем украинским выборам или американским".
Письмо от политзаключенного Николая Карпюка она назвала философским и во многом обращением к украинцам. Также он рассказал, что получает письма поддержки не только из Украины, но и из стран Европы, Израиля, США, Канады.
"Если мы рождены в это время – значит, время выбрало нас. Все испытания нам по силам. Под силу также и ответственность, которая возложена на нас. Инструмент развития – любовь, правда, добро. Руководствуйтесь ими", – написал он.
Геращенко отметила, что ей пришла замечательная открытка (рисунок мелом) от политзаключенного журналиста Романа Сущенко в стиле, как он сам написал, "украинского примитивизма".
"Друзья. Не забывайте о наших заложниках, пленных, политзаключенных. Задача власти, всех нас – бороться за их освобождение. И мы делаем это на всех возможных международных площадках. Но давайте не забывать и о моральной поддержке напишите письмо нашим, поддержим их", – добавила политик.
Напомним, 8 февраля у двух украинских политзаключенных были дни рождения. Президент Петр Порошенко поздравил Сущенко и Балуха с 50-летием и 48-летием соответственно.
Ранее Сущенко уже писал об ужасных условиях в российской колонии. Он рассказывал про огромных тараканов, крыс и холод.
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