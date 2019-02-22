Геращенко получила письма от Сенцова и Карпюка: что пишут политзаключенные

Сенцов даже в тюрьме видел, как пристыдили Скабееву в ПАСЕ, а Сущенко прислал нарисованную мелом открытку

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина".

Геращенко получила письма от Сенцова и Карпюка: что пишут политзаключенные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fee/1e3/5c6fee1e39976.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fee/1e3/5c6fee1e39976.jpg 2019-02-22T14:43:03+02:00 Политика Сенцов даже в тюрьме видел, как пристыдили Скабееву в ПАСЕ, а Сущенко прислал нарисованную мелом открытку

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от украинских политзаключенных из российской неволи. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинский режиссер Олег Сенцов пишет, что видел по росТВ "избиение Скабеевой" нардепом Бориславом Березой.

В своем письме Олег пишет о нынешнем российском телевидении, где главная тема сейчас – украинские выборы: "По поводу российского телевидения, то это новый вид искусства – телетеатр абсурда. В сессии ПАСЕ они показывали, как Береза ​​с каким-то журналистом толкали бедняжку Скабееву, когда она пыталась у тебя что-то спросить. Но зная хорошо российское ТВ и трепачку по фамилии Скабеева, понимаю, что что-то наверняка осталось за кадром. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что судьба пленных моряков и украинских политзаключенных в руках одного человека. Как и то, что работу по их/нашему освобождению надо продолжать не смотря ни на что. И как можно больше говорить не только о них, а и о россиян, осужденных в Украине судами за участие в военных действиях на Донбассе. Чтобы российское общество знало о своих пленных и то, что Украина готова их отпустить в обмен на своих. Чтобы россияне начали задавать сами вопросы своему президенту о судьбе тех, кого российская пропаганда или же прямые приказы руководства бросили в эту мясорубку. Российский телевизор говорил об одном таком, умершем в тюрьме на западной Украине, делая акцент, что тот погиб от пыток (большие у меня сомнения по этому поводу), и не слова не сказал о тех, кто там и за что еще сидит. Надо им постоянно в это тыкать, чтобы сделать этот вопрос и неудобным, и который будет невозможно игнорировать. Но сейчас в России другая тема главная – выборы. В Украине, естественно. Они своим выборам, мне кажется, придают меньше значения, чем украинским выборам или американским".

Письмо от политзаключенного Николая Карпюка она назвала философским и во многом обращением к украинцам. Также он рассказал, что получает письма поддержки не только из Украины, но и из стран Европы, Израиля, США, Канады.

"Если мы рождены в это время – значит, время выбрало нас. Все испытания нам по силам. Под силу также и ответственность, которая возложена на нас. Инструмент развития – любовь, правда, добро. Руководствуйтесь ими", – написал он.

Геращенко отметила, что ей пришла замечательная открытка (рисунок мелом) от политзаключенного журналиста Романа Сущенко в стиле, как он сам написал, "украинского примитивизма".

"Друзья. Не забывайте о наших заложниках, пленных, политзаключенных. Задача власти, всех нас – бороться за их освобождение. И мы делаем это на всех возможных международных площадках. Но давайте не забывать и о моральной поддержке напишите письмо нашим, поддержим их", – добавила политик.

Напомним, 8 февраля у двух украинских политзаключенных были дни рождения. Президент Петр Порошенко поздравил Сущенко и Балуха с 50-летием и 48-летием соответственно.

Ранее Сущенко уже писал об ужасных условиях в российской колонии. Он рассказывал про огромных тараканов, крыс и холод.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Геращенко получила письма от Сенцова и Карпюка: что пишут политзаключенные". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.