"Они не сломались": Порошенко поздравил Сущенко и Балуха с днем рождения

Украинцы уже давно незаконно удерживаются Россией по сфабрикованным обвинениям

Фото: president.gov.ua

"Они не сломались": Порошенко поздравил Сущенко и Балуха с днем рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/513/5c5d5b51302da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/513/5c5d5b51302da.jpg 2019-02-08T12:43:00+02:00 Политика Украинцы уже давно незаконно удерживаются Россией по сфабрикованным обвинениям

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения двух украинских политзаключенных – крымского активиста Владимира Балуха и журналиста Романа Сущенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня день рождения Владимира Балуха и Романа Сущенко – украинцев, которых циничный кремлевский режим держит в застенках по абсурдным, сфабрикованным обвинениям. Сила и выдержка Владимира и Романа вызывают восхищение, ведь, несмотря на методическое давление репрессивной кремлевской машины, – они не сломались. Такие они – настоящие сыны Украины – мужественные и верные своим идеалам", – написал президент.

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Порошенко заверил, что Украина продолжает борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных в России и всех пленных на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Отметим, Роману Сущенко исполнилось 8 февраля 50 лет, а Владимиру Балух – 48.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что он якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В сентябре прошлого года Верховный суд РФ подтвердил "законность приговора" Сущенко после того, как 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для украинского политзаключенного в виде 12 лет тюрьмы.

7 ноября Сущенко из СИЗО "Матросская тишина" в Москве этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. Сам он писал об ужасных условиях в российской колонии, где огромные тараканы, крысы и холод.

8 декабря 2016 года ФСБ России задержала Владимира Балуха. Российские силовики утверждали, что нашли на чердаке дома в Крыму, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

Во время нахождения в неволе он объявлял голодовку, которая длилась более 170 дней. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем, а ко всему этому не раз сообщалось о его избиении. А 5 июля "суд" в Крыму вынес новый жесткий приговор Балуху – ему дали пять лет колонии общего режима. В октябре крымчанина этапировали в Керченскую колонию.

Недавно, 25 января, подконтрольный Кремлю "суд" в Керчи отказал Балуху в условно-досрочном освобождении. Представители керченской колонии заявили, что администрация не поддерживает условно-досрочное освобождение украинца, ссылаясь на то, что он находится в колонии менее шести месяцев, и за этого период его личность не достаточно изучена.

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