Геращенко: В США знают, что причина войны на Донбассе – это Россия

Сегодня, 11:37

США стремятся убедить Москву пустить на Донбасс миротворцев, отметил нардеп

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер понимает, что на Донбассе нет никакого гражданского конфликта, а войну развязала Россия. Об этом рассказал в комментарии телеканалу "Прямой" народный депутат Антон Геращенко после встречи американского дипломата с парламентариями в Верховной Раде.

По его словам, встреча американского дипломата с парламентариями носила ознакомительный характер.

"Волкер рассказывал о том, что он стремится убедить Россию пустить на территорию Донбасса миротворческую миссию ООН, что это было бы шагом к началу возвращения Донбасса Украине. Однако пока россияне не идут на это, поскольку такое решение у них не принято. Это многостадийный и многолетний процесс переговоров".

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Геращенко также похвалил Волкера за участие в урегулировании конфликта на Донбассе, назвав его "прекрасным дипломатом".

"Он глубоко разбирается в ситуации, и у него нет никаких сомнений, что агрессия России на Донбассе и есть истинная причина, что не было там никаких гражданских войн и так далее. Поэтому встреча была позитивная и полезная. Депутаты рассказали свое видение ситуации на Донбассе, в том числе выступали те депутаты, которые родом с оккупированных территорий".

Как сообщалось, во время встречи с депутатами Волкер пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием. Американец сказал украинским политикам, что они должны принять закон об Антикоррупционном суде и усилить борьбу с коррупцией.

Также американский дипломат встретился с главой СБУ. Василий Грицак привел Волкеру доказательства причастности военных РФ к преступлениям на Донбассе. Председатель украинской спецслужбы также рассказал, как в Украине борются с дестабилизацией ситуации внутри страны.
Россия, США, война, Донбасс, геращенко, Волкер

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"Сегодня"

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