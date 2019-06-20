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Гибель Тымчука: группа "Информационное сопротивление" отреагировала на смерть нардепа

20 июня, 12:42

Нардеп был координатором "ИС", и его коллеги обратились к СМИ относительно его гибели

Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук. Фото: Сегодня

Группа "Информационное сопротивление" выразила соболезнования в связи с гибелью народного депутата Дмитрия Тымчука, который был ее координатором. В "ИС" призвали не распространять домыслов о причинах и обстоятельствах его смерти. Соответствующее заявление размещено на странице нардепа в Facebook.

"Дмитрий всегда был настоящим профессионалом. Он навсегда останется в нашей памяти как человек твердых патриотических убеждений, непреклонных нравственных принципов, которым он никогда не уступал. Именно благодаря человеческим и профессиональным качествам Дмитрия удалось собрать единомышленников, которые с самого начала российской агрессии и по сей день защищали Украину на информационном фронте. Его жизненный и профессиональный путь был полон весомых достижений в интересах своей родины. Мы будем помнить его как честного, порядочного человека и настоящего офицера", – говорится в сообщении.

Несмотря на гибель своего координатора, группа "ИС" не намерена прекращать свою деятельность в пользу Украины на информационном фронте против агрессора.

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"Дмитрий всегда был полон новых идей и творческих планов. И мы продолжим дело, которое было смыслом его жизни. Группа "Информационный сопротивление" и в дальнейшем будет всеми силами отстаивать национальные интересы Украины. И мы обязательно реализуем все планы, к которым имел отношение наш погибший коллега", – подчеркнули коллеги погибшего.

В то же время в "ИС" обратились к СМИ с просьбой не распространять домыслов о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука и призывают дождаться официальных результатов следствия.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В свою очередь в полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Также были названы три версии гибели Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.


Полицейские выносят тело Тымчука из подъезда дома, где проживал погибший

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Тег гибель, нардеп, Тымчук, Информационное сопротивление

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Сегодня

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