Глава АП Богдан рассказал, кого рассматривают на пост секретаря СНБО
Пятый президент Петр Порошенко ранее уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Кандидатуру Александра Данилюка, которого в минувшем году уволили с поста министра финансов, рассматривают на пост секретаря СНБО.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.
Напомним, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский издал указ №304/2019, которым назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства
"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – говорится в документе.
По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет . Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.
Также напомним, что сегодня Зеленский издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ , уволив Виктора Муженко и назначив на пост Руслана Хомчака.
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