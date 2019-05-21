Глава АП Богдан рассказал, кого рассматривают на пост секретаря СНБО

Пятый президент Петр Порошенко ранее уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Фото Politeka.

Кандидатуру Александра Данилюка, которого в минувшем году уволили с поста министра финансов, рассматривают на пост секретаря СНБО.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

Напомним, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский издал указ №304/2019, которым назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – говорится в документе.

По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет . Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.

Также напомним, что сегодня Зеленский издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ , уволив Виктора Муженко и назначив на пост Руслана Хомчака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава АП Богдан рассказал, кого рассматривают на пост секретаря СНБО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"