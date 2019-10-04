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Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК назвал ответственных

4 октября, 20:25

Выборы в ОРДЛО - это вопрос не к ЦИК, а к Верховной Раде, заявил Диденко

Центральная избирательная комиссия

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

Проведения выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения.

Так считает новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям", – сказал Диденко.

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Напомним, что ранее Олега Диденко избрали новым председателем Центральной избирательной комиссииУкраины. Его кандидатура была единственной и получила единогласную поддержку – 16 из 16 членов комиссии.

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Он стал одним из четырех членов прошлого состава Центризбиркома, где работал под руководством Татьяны Слипачук. В новый состав, который был утвержден 4 октября, он попал по квоте фракции "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

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выборы Донбасс ЦИК Диденко Украина

Источник: Интерфакс-Украина

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