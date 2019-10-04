Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК назвал ответственных

Проведения выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения.
Так считает новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.
"По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям", – сказал Диденко.
Напомним, что ранее Олега Диденко избрали новым председателем Центральной избирательной комиссииУкраины. Его кандидатура была единственной и получила единогласную поддержку – 16 из 16 членов комиссии.
Он стал одним из четырех членов прошлого состава Центризбиркома, где работал под руководством Татьяны Слипачук. В новый состав, который был утвержден 4 октября, он попал по квоте фракции "Слуга народа".
Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.
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