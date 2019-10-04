Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

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Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии. Народные депутаты поддержали необходимым количеством голосов постановления по каждому из кандидату.

Накануне комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил президентское представление и рекомендовал на рассмотрение сессионного зала.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что указанные кандидатуры владеют серьезным практическим опытом и доскональными знаниями украинского и международного избирательного права.

"Большинство из них являются профессиональными "правниками". Назначение данных кандидатов позволит нам сформировать компетентный, независимый и, главное, не предвзятый состав Центризбиркома, которая будет иметь возможность на самом высоком уровне обеспечить организацию избирательного процесса", – сказал он.

Так, в новый состав Центризбиркома будет выглядеть следующим образом:

Оксана Боярчук;

Юрий Буглак;

Елена Гатауллина;

Андрей Гевко;

Виктория Глущенко;

Виталий Грень;

Олег Диденко;

Сергей Дубовик;

Андрей Евстигнеев;

Ирина Ефремова;

Александра Кармаза;

Павел Любченко;

Юрий Мирошниченко;

Владимир Перепелюк;

Виталий Плукарь;

Сергей Постивой;

Юрий Фрицкий.

После назначения новоизбранные члены ЦИК должны принести присягу.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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