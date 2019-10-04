В ЦИК избрали новое руководство: кто стал главой и замглавы

Кроме Олега Диденко, кандидатур на нового председателя Центризбиркома больше не было

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

Кандидат от парламентской фракции "Слуга народа" Олег Диденко назначен председателем Центральной избирательной комиссии Украины, новый состав которой был утвержден Верховной Радой.

На состоявшемся 4 октября голосовании его кандидатура оказалась единственной и была поддержана единогласно – 16 из 16 голосов.

Заместителями главы Центризбиркома избрали кандидатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Дубовика и Виталия Плукарь ("Слуга народа"), который входил в предыдущий состав ЦИК. За первого отдали 15 из 16 голосов, а второго поддержали единогласно.

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Елена Гатауллина от фракции "Слуга народа" была избрана секретарем Центризбиркома. Ее кандидатуру 15 голосами из 15 присутствующих (член ЦИК Ирина Ефремова покинула заседание).

Все процедуры проходили тайны посредством голосования бюллетенями в присутствии журналистов.

Напомним, ранее в новый состав Центризбиркома вошли Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой и Юрий Фрицкий.

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоится 5 октября.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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