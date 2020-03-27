Глава комитета о размолвке в Раде: депутатов не устраивают предложения премьера

Правительство по-новому готовит изменения в госбюджет, посколько то, что было предложено, не понравилось парламенту

Дату внеочередного заседания Верховной Рады не назначают по той простой причине, что между нардепами и правительством нет эдиногласия в том, какие законопроекты и изменения надо принять на этом заседании. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

"Мы понимаем, что у нас есть несколько вопросов, которые надо проголосовать. Это, в первую очередь, изменения в бюджет в связи с введением чрезвычайной ситуации по всей стране", – сказал Лубинец.

По его словам, когда в ВР на встрече руководителей фракций и депутатских групп присутствовал премьер-министр, то все то, что он предложил изменить в госбюджете на 2020 год, мягко говоря, не устроило народных депутатов.

"Его просто засыпали аргументами, на которые он не смог ответить. Поэтому правительство по-новому готовит изменения в госбюджет. Когда хотя бы примерно будет найдена конструкция, за которую будут голоса в ВР, наверное, тогда мы и соберемся", – считает нардеп.

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Дмитрий Лубинец подтвердил, что Кабинет министров действительно предлагает урезать расходы на образование и науку на 5 млрд грн, а также забрать 2 млрд грн на проведение очередных местных выборов осенью этого года.

"Мы категорически против этого. Пандемия коронавируса- это проблема не только Украины. Это проблема мирового масштаба. G20 официально обратилась к МВФ, чтобы на период пандемии до конца года заморозить все выплаты по долговым обязательствам государств. Может, чтобы не обрезать развитие образования, культуры и, фактически, тормозить развитие экономики Украины, стоит обратиться к МВФ с просьбой отсрочить платежи, которые Украина должна выплатить в 2020 году, и перенести их на 2021 год? Или вести переговоры о реструктуризации? Вместо этого правительство приходит в ВР и говорит, что нам надо выплатить внешние долги. А для этого нужно образование и культуру урезать, Государственный фонд регионального развития, 7 млрлд грн, обрезать, программу социально-экономического развития поддержки местных бюджетов, 2 млрд грн, обрезать. Вы же понимаете, что это не просто обрезание программ – это торможение экономики", – считает народный депутат.

Как сообщалось, Лубинец отмечал, что точной даты проведения внеочередного заседания Верховной Рады еще нет, несмотря на то, что обсуждается вариант собраться народным депутатам 28 или 29 марта.

Напомним, по словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые будут вынесены в зал для голосования на внеочередном заседании.

*Полную версию интервью с главой комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрием Лубинцом читайте 30 марта.

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