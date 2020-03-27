Стадион, так стадион: глава комитета назвал вероятные сроки и место заседания ВР

Дмитрий Лубинец отметил, что парламент должен проголосовать за изменения в государственный бюджет на 2020 год

Точной даты проведения внеочередного заседания Верховной Рады еще нет, несмотря на то, что обсуждается вариант собраться народным депутатам 28 или 29 марта. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

"Я очень удивлюсь, если на вечер пятницы народный депутат, глава одного из комитетов не знает, что внеочередное заседание завтра. Я думаю, что это будет не завтра. Изначально кто-то предполагал в воскресенье – тоже маловероятно. Но то, что его надо проводить, и то, что по его проведению ведутся консультации, такое есть", – сказал Дмитрий Лубинец.

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Также, по его словам, рассматривался вариант проведения внеочередного заседания во внутреннем дворе ВР или даже на стадионе "Динамо".

"В условиях ситуации пандемии коронавируса, на первом плане – здоровье и жизнь наших людей. Может я для кого-то открою секрет, но народные депутаты тоже люди. И когда спикер ВР предлагает провести заседание на свежем воздухе во внутреннем дворе или на стадионе, то логика только одна, – позаботиться о здоровье народных депутатов. Элементарно, чтобы было расстояние между рабочим стулом одного депутата и другого не меньше 1,5 м, а лучше 2 м. Для того, чтобы всех нас рассадить, нужна достаточно большая площадь. Поэтому, да, рассматриваются разные варианты. При этом хотел бы всем сказать, что невозможно провести заседание и голосование ВР онлайн. Это прямо противоречит Конституции. Все, что будет таким образом проголосовано, будет обжаловано в КС и отменено", – подытожил Дмитрий Лубинец. В тренде Депутаты могут собраться на стадионе: Разумков сообщил подробности

Напомним, по словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые будут вынесены в зал для голосования на внеочередном заседании.

*Полную версию интервью с главой комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрием Лубинцом читайте 30 марта.

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