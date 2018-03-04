Глава МИД Финляндии едет в Украину обсудить "газовый шантаж" России

Сегодня, 11:48

Министры намерены поднять важные вопросы, в том числе и по оккупированным территориям

Тимо Сойни. Фото: facebook.com/ulkoministerio
Тимо Сойни. Фото: facebook.com/ulkoministerio

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни приедет в Украину 5 марта и пробудет два дня. Он проведет встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Основными темами переговоров министров станут вопросы украинско-финляндского двустороннего сотрудничества, пути противодействия российской агрессии против Украины и оккупации Донбасса и Крыма, а также энергетическая безопасность в Европе в условиях "газового шантажа" со стороны России.

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Кроме того, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и финский дипломат подпишут Соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Напомним, в февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс. Это было вызвано тем, что экс-генсек НАТО Андерс фог Расмуссен предложил в миротворческой миссии участвовать странам, не входящим в Альянс.

Позже, уже на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, президент Финляндии сделал заявление по конфликту на Донбассе. Он заявил, что этот кризис – самая большая проблема на Европейском континенте.
Россия, Финляндия, мид, Донбасс, сойни, газовый шантаж

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"Сегодня"

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