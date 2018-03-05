Глава МИД Финляндии объяснил, как закончить войну на Донбассе

Тимо Сойни озвучил четкую позицию по Украине и по санкциям против России

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что единственный способ достичь мира на Донбассе – это выполнение Минских соглашений, а Россия, в свою очередь, должна оказать влияние на боевиков. Об этом он сказал на брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает телеканал "Прямой".

Он осудил действия Кремля по отношению к Украине.

"Финляндия продолжает неуклонно поддерживать территориальную целостность Украины. Меньше, чем через две недели 4 года со дня незаконной оккупации Крыма со стороны России. Мы осуждаем эту аннексию и действия России, которые направлены против Украины. Мы подчеркиваем необходимость придерживаться постоянного перемирия, прекращения огня на Донбассе, так как считаем, что единственный путь к длительному миру заключается в выполнении Минских соглашений. Мы приветствуем различные инициативы по урегулированию этого конфликта", – заявил Сойни.

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Также дипломат считает, что Россия главный ключ к решению конфликта на востоке Украины.

"Она должна использовать влияние, которое имеет на сепаратистов. Наша позиция по санкциям также очевидна, мы считаем, что нет никаких оснований для смягчения и отмены этих санкций, пока Минские договоренности не будут выполнены. Финляндия будет продолжать увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта достигла 34 млн евро", – подчеркнул глава МИД Финляндии.

Ранее на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, президент Финляндии сделал заявление по конфликту на Донбассе. Он заявил, что этот кризис – самая большая проблема на Европейском континенте.

Напомним, на днях спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, когда Донбасс перейдет под контроль Украины. По его словам, это будет осуществлено благодаря миротворческой миссии, на введение которой понадобиться несколько месяцев, после чего должны быть местные выборы – примерно через 6 месяцев после прихода "голубых касок". И только потом Украина получит регион под свой контроль.