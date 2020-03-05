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Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу

5 марта, 14:24

Сергей Мартынец

Дмитрий Кулеба сменил Вадима Пристайко в МИД Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал нового украинского коллегу Дмитрия Кулебу, который сменил на должности главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом литовский дипломат написал в Twitter.

Он предложил Кулебе укреплять отношения между странами.

"Спасибо вам, Вадим Пристайко, за дружбу во время пребывания на посту министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, а также будем готовиться к 4-й Конференции по реформам в Украине в Вильнюсе (запланирована на июль. – Ред.)", – написал Линкявичюс.

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В свою очередь новоиспеченный глава МИД Украины заверил литовского министра, что двусторонние отношения будут поддерживаться в "хорошем темпе" между Украиной и Литвой.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кулеба уже назвал пять приоритетов работы в МИД Украины. Помимо основных задач по решению конфликта с Россией, он попытается сделать Украину более привлекательной для всего мира.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Выступление главы правительства Дениса Шмыгаля:

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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Литва МИД Украины Вадим Пристайко Дмитрий Кулеба Линас Линкявичюс

Источник: Сегодня

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