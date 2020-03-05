Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал нового украинского коллегу Дмитрия Кулебу, который сменил на должности главы МИД Украины Вадима Пристайко. Об этом литовский дипломат написал в Twitter.

Он предложил Кулебе укреплять отношения между странами.

"Спасибо вам, Вадим Пристайко, за дружбу во время пребывания на посту министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, а также будем готовиться к 4-й Конференции по реформам в Украине в Вильнюсе (запланирована на июль. – Ред.)", – написал Линкявичюс.

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В свою очередь новоиспеченный глава МИД Украины заверил литовского министра, что двусторонние отношения будут поддерживаться в "хорошем темпе" между Украиной и Литвой.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кулеба уже назвал пять приоритетов работы в МИД Украины. Помимо основных задач по решению конфликта с Россией, он попытается сделать Украину более привлекательной для всего мира.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Выступление главы правительства Дениса Шмыгаля:

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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