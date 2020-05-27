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Глава МИД Украины едет в Венгрию: о чем и с кем будет говорить в Будапеште

27 мая, 14:08

Станислав Кожемякин

Дмитрий Кулеба преодолеет все путешествие на автомобиле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует совершить рабочий визит в Венгрию, с которой у Украины в последние годы сложились непростые отношения.

Символическое значение поездке прибавляет то, что это будет его первым невирутальным зарубежным визитом с момента назначения на должность в марте.

Как сообщили в пресс-службе МИД, глава внешнеполитического ведомства посетит Будапешт 29 мая, где проведет переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Поскольку отмененное из-за всемирной пандемии коронавируса авиасообщение возобновят только 15 июня, в поездку из Киева в Будапешт он отправится на автомобиле. Однако его путешествие будет проходить с соблюдением всех надлежащих эпидемиологических правил.

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"В ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19. Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии – президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана", – заявили в Министерстве иностранных дел.

После переговоров Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, что отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Венгрия Украина Сийярто Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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