Венгрия продолжит блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО – Сийярто

Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу

Петер Сийярто / Фото: Wikipedia

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе до тех пор, пока Киев не восстановит права, которые имели этнические венгры до принятия языкового закона.

Об этом Сийярто заявил на полях саммита НАТО в Лондоне.

"Мы не просим предоставить какие сверхправа этническим венграм на Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые они имели раньше", – отметил Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

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В свою очередь, посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что изучать украинский язык лично ему "очень сложно, потому что есть путаница с русским". Также он сказал, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека.

Как известно, споры Украины и Венгрии продолжаются. Так, Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Венгерский постоянный совет за призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций и обязательным для изучения представителями всех национальных меньшин. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

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