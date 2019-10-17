Глава МВД наградил правоохранителей, спасателей и нацгвардейцев

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Министр внутренних дел поздравил правоохранителей, спасателей и нацгвардейцев с Днем защитника Украины. Те, кто отличились на службе – получили грамоты, государственные награды и именное огнестрельное оружие.

Лучших сотрудников собралось 74 – со всех регионов Украины. Во время выступления глава МВД поблагодарил всех за их работу и отметил, что в том числе и благодаря им Украина выстояла перед агрессором.

"Каждый день нацгвардейцы и пограничники защищают нашу землю и наши границы, каждый день спасатели и полицейские спасают десятки жизней, каждый день есть место для вашей профессиональной работы и вашего подвига", – заявил Арсен Аваков.

"Для меня стимулом является не награда, для меня стимулом является помощь людям, к которым я приезжаю на вызов, когда я могу спасти чью-то жизнь, а награда – это так, один из стимулов", – отметил Виталий Задорожный, командир роты патрульной полиции Киева.

Напомним, в День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил зону ООС на Донбассе , ознакомился с ситуацией на линии разграничения, условиями несения службы и проживания военных, а также наградил отличившихся бойцов.

А в это время в Киеве прошли несколько торжественных маршей в честь Дня защитника Украины, 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии , Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

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