Климкин поставил точку в вопросе участия российских наблюдателей на выборах в Украине
Украина не должна "никому ничего доказывать" в контексте свободных и честных выборов, считает Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вопрос о невозможности участия наблюдателей Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ от РФ на президентских выборах в Украине решен. Об этом глава МИД сообщил журналистам в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.
"В Мюнхене меня спрашивали о российских наблюдателях. Я надеюсь, что эта тема завершена и нечего обсуждать по определению", – сказал Климкин.
Кроме того, глава МИД подчеркнул, что украинская сторона заботится о том, чтобы у БДИПЧ была независимость в наблюдении за выборами.
"Но когда Россия подставляет Бюро по демократии и правам человека, предлагая им кандидатов, которые якобы наблюдали за выборами в Абхазии и Южной Осетии, – это вопрос не к нам, а к самому Бюро по демократии и правам человека. И, кстати, наши европейские друзья это очень хорошо понимают", – добавил Климкин.
Он выразил убеждение, что Украина не должна "никому ничего доказывать" в контексте свободных и честных выборов, а должна показать, что "эти выборы свободные и честные, и наблюдатели это должны видеть".
Ранее стало известно, что Россия намерена отправить на выборы в Украину своих наблюдателей в составе краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).
Отметим, что краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.
Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.
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