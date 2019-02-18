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Климкин поставил точку в вопросе участия российских наблюдателей на выборах в Украине

Сегодня, 14:47

Украина не должна "никому ничего доказывать" в контексте свободных и честных выборов, считает Климкин

Фото: Getty Images
Климкин поставил точку в вопросе участия российских наблюдателей на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg Политика Украина не должна "никому ничего доказывать" в контексте свободных и честных выборов, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вопрос о невозможности участия наблюдателей Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ от РФ на президентских выборах в Украине решен. Об этом глава МИД сообщил журналистам в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.

"В Мюнхене меня спрашивали о российских наблюдателях. Я надеюсь, что эта тема завершена и нечего обсуждать по определению", – сказал Климкин.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что украинская сторона заботится о том, чтобы у БДИПЧ была независимость в наблюдении за выборами.

"Но когда Россия подставляет Бюро по демократии и правам человека, предлагая им кандидатов, которые якобы наблюдали за выборами в Абхазии и Южной Осетии, – это вопрос не к нам, а к самому Бюро по демократии и правам человека. И, кстати, наши европейские друзья это очень хорошо понимают", – добавил Климкин.

Он выразил убеждение, что Украина не должна "никому ничего доказывать" в контексте свободных и честных выборов, а должна показать, что "эти выборы свободные и честные, и наблюдатели это должны видеть".

Ранее стало известно, что Россия намерена отправить на выборы в Украину своих наблюдателей в составе краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

Отметим, что краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.

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Тег Россия, Климкин, наблюдатели, выборы 2019

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ТАСС

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