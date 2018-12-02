Глава Пентагона о новой агрессии России: "К Путину явно плохо доходит"

Россию снова уличили во вмешательстве в американские выборы и осудили за нападение на украинские корабли

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что до президента РФ Владимира Путина явно плохо доходит, что его агрессивные действия раскрыты и это настраивает мир против россиян, но Москва снова вмешалась в американские выборы и применил силу против Украины. Об этом он сказал во время форума по безопасности в Калифорнии, передает Reuters.

По его мнению, с момента прихода к власти Трампа отношения между США и Россией значительно ухудшились. Также он отметил, что Путин продолжает агрессивные действия против американцев.

"Путин в прошлом месяце снова пытался запятнать наши выборы (промежуточные выборы в Конгресс – ред.), и мы продолжаем наблюдать усилия в этом направлении. Он продолжает попытки подорвать демократические процессы, которые нужно защищать", – заявил Мэттис.

Также он объяснил, что недавняя агрессия России в Керченском проливе объясняет, почему международное сообщество все более недоверчиво относится к Кремлю.

"К мистеру Путину явно плохо доходит. Он не признает, что то, что он делает, на самом деле создает враждебность против его людей... Мы имеем дело с кем-то, кому мы просто не можем доверять", – сказал глава Пентагона.

Отметим, накануне в Буэнос-Айресе прошел саммит Большой двадцатки (G20). Среди прочего мировые лидеры обсуждали с президентом России украинский вопрос, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Все они призывали российского лидера к освобождению украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В то же время, несмотря на отмененные накануне переговоры между президентами США и РФ, таки состоялась короткая встреча Путина с Трампом "на ногах". Российский лидер рассказал, о чем говорил с американским коллегой, и почему, по его мнению, не состоялась полноформатная встреча.