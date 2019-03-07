Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости политики

Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны

Сегодня, 07:38

Преступник предлагал кандидату 5 миллионов гривен за отказ последнего от участия в выборах

Фото: Facebook Лариса Сарган
Фото: Facebook Лариса Сарган.
Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ae/21c/5c80ae21c8717.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ae/21c/5c80ae21c8717.jpg Политика Преступник предлагал кандидату 5 миллионов гривен за отказ последнего от участия в выборах

Главу политической партии и его сообщника задержали после попытки подкупа одного из кандидатов в президенты. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины – кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, глава политической партии, по предварительному сговору с другим гражданином Украины, склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах. За отказ от участия в выборах злоумышленники предлагали кандидату пять миллионов гривен. После этого кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

На данный момент задержаны двое злоумышленников. Один из них был пойман "на горячем": мужчину задержали непосредственно при предоставлении кандидату денег. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Ранее мы писали о том, что 26-летняя жительница Львовской области по телефону угрожала одному из кандидатов в президенты Украины

Напомним, на днях глава Нацполиции Сергей Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы. Он также особо отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков недавно рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса. Также стало известно, что восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег партия, задержание, подкуп, председатель, сарган, кандидат в президенты

Вы сейчас просматриваете новость " Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты в президенты: полный список, кто есть кто

13 февраля, 17:00

Представляем вниманию читателей официально зарегистрированных кандидатов на выборах в президенты Украины 2019 года

Таких не берут в кандидаты: кому и за что ЦИК отказала в праве участвовать в предвыборной гонке

13 февраля, 07:38

Претенденты хотели вернуть советский карбованец и смертную казнь чиновникам и не платили залог

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

9 февраля, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Бойцы ВСУ уничтожили смертоносное оружие боевиков на Донбассе

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны