Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны
Преступник предлагал кандидату 5 миллионов гривен за отказ последнего от участия в выборах
Главу политической партии и его сообщника задержали после попытки подкупа одного из кандидатов в президенты. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины – кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, глава политической партии, по предварительному сговору с другим гражданином Украины, склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах. За отказ от участия в выборах злоумышленники предлагали кандидату пять миллионов гривен. После этого кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.
На данный момент задержаны двое злоумышленников. Один из них был пойман "на горячем": мужчину задержали непосредственно при предоставлении кандидату денег. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).
Ранее мы писали о том, что 26-летняя жительница Львовской области по телефону угрожала одному из кандидатов в президенты Украины.
Напомним, на днях глава Нацполиции Сергей Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы. Он также особо отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков недавно рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса. Также стало известно, что восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кандидаты в президенты: полный список, кто есть кто
Представляем вниманию читателей официально зарегистрированных кандидатов на выборах в президенты Украины 2019 года