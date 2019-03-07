Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны

Преступник предлагал кандидату 5 миллионов гривен за отказ последнего от участия в выборах

Фото: Facebook Лариса Сарган.

Глава политической партии пытался подкупить кандидата в президенты: мужчина и его сообщник задержаны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ae/21c/5c80ae21c8717.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ae/21c/5c80ae21c8717.jpg 2019-03-07T07:38:00+02:00 Политика Преступник предлагал кандидату 5 миллионов гривен за отказ последнего от участия в выборах

Главу политической партии и его сообщника задержали после попытки подкупа одного из кандидатов в президенты. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины – кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, глава политической партии, по предварительному сговору с другим гражданином Украины, склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах. За отказ от участия в выборах злоумышленники предлагали кандидату пять миллионов гривен. После этого кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

На данный момент задержаны двое злоумышленников. Один из них был пойман "на горячем": мужчину задержали непосредственно при предоставлении кандидату денег. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Ранее мы писали о том, что 26-летняя жительница Львовской области по телефону угрожала одному из кандидатов в президенты Украины.

Напомним, на днях глава Нацполиции Сергей Князев потребовал от подчиненных обеспечить честные выборы. Он также особо отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков недавно рассказывал, что на выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа. Он рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса. Также стало известно, что восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.

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