Глава посольства США в Украине выступила с заявлением против России: видео

Евросоюз и Америка выступают единым фронтом в поддержке Украины и поздравили с праздником

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США и Европейский Союз поздравили Украину с Днем Соборности, высказались в поддержку территориально целостности нашей страны и призвали Россию уважать чужой суверенитет.

Так, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин напомнила, что после недавней авиакатастрофы в Иране украинцы объединились и действовали ради поддержки своих сограждан. Также она обратилась к России.

"Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в границах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день", – сказала она в видеообращении, опубликованном посольством США в Facebook.

Видео: посольство США

В свою очередь представительство Евросоюза также выступило в поддержку суверенитета Украины в День Соборности.

"Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. По этому важному случаю Европейский Союз напоминает о своей неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский сегодня поздравил украинцев с Днем Соборности, записав соответствующее видеообращение. Он призвал украинцев к единению, что позволит сделать нацию еще более сильной.

Также мы писали, что на мосту Патона в Киеве прошла акция "Живая цепь Соборности". С правого и левого берега колонны людей шли навстречу друг другу, чтобы стать единой цепочкой в знак единства страны. Участники акции несли также полотнище в цветах флага Украины.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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