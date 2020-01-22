Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

"Чтобы быть сильными, нужно стать едиными": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

22 января, 07:45

Президент записал видеообращение к соотечественникам

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Обращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", – заявил президент.

В видеообращении Зеленский отметил, что история учит Украину простому, но важному принципу – "только вместе мы сильные".

Реклама

Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной Республики. Впервые этот день в Украине официально отпраздновали в 1939 году в городе Хусте. В акции принимали участие около тридцати тысяч человек, что вывело мероприятие в разряд наиболее массового.

В тренде
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)

Напомним, в 2019 году в честь 100-летия праздника в Киеве проводилась акция объединения двух берегов Днепра живой цепью, в которой приняли участие несколько сотен людей. Они шли навстречу друг другу по мосту Патона, неся с одного берега желтое полотнище украинского национального флага, а с другого – голубое.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео день соборности Украина поздравления Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала, когда ждать снега
В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала, когда ждать снегаУкраина
Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовиться
Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовитьсяЭкономика
В Киеве прощаются с погибшими в катастрофе под Тегераном пилотами: фото и видео
В Киеве прощаются с погибшими в катастрофе под Тегераном пилотами: фото и видеоУкраина
В Украине пересчитали пенсионеров
В Украине пересчитали пенсионеровЭкономика
Зеленский объяснил, в честь кого нужно переименовывать улицы в Украине
Зеленский объяснил, в честь кого нужно переименовывать улицы в УкраинеПолитика
"Большая потеря для нас": в Ивано-Франковске попрощались с погибшей стюардессой МАУ (фото, видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...