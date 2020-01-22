"Чтобы быть сильными, нужно стать едиными": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Обращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", – заявил президент.

В видеообращении Зеленский отметил, что история учит Украину простому, но важному принципу – "только вместе мы сильные".

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Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной Республики. Впервые этот день в Украине официально отпраздновали в 1939 году в городе Хусте. В акции принимали участие около тридцати тысяч человек, что вывело мероприятие в разряд наиболее массового.

Напомним, в 2019 году в честь 100-летия праздника в Киеве проводилась акция объединения двух берегов Днепра живой цепью, в которой приняли участие несколько сотен людей. Они шли навстречу друг другу по мосту Патона, неся с одного берега желтое полотнище украинского национального флага, а с другого – голубое.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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