Глава СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном: о чем говорили

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел рабочую встречу с прибывшим с официальным визитом в Украину помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook, напомнив об их июльской встрече с Болтоном. Переговоры состоялись 27 августа в Киеве.
"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", – пишет Данилюк.
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Сообщило американское посольство в Украине, отметив, что у советника Дональда Трампа запланирован ряд встреч с украинскими чиновниками
Стоит отметить, что Джон Болтон посещал Украину и раньше – он неоднократно встречался с бывшим руководством страны – но данный визит стал для него первым после инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.
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