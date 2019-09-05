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Глава СНБО встретился с сенаторами США: подробности переговоров

5 сентября, 19:07

Александр Данилюк принял Рональда Джонсона и Криса Мерфи, с которыми поделился своими идеями

Рональд Джонсон, Александр Данилюк и Крис Мерфи

Рональд Джонсон, Александр Данилюк и Крис Мерфи / Фото: СНБО

Российский газопровод "Северный поток-2" является политическим, а не экономическим проектом.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил на встрече с сенаторами Рональдом Джонсоном и Крисом Мерфи, которые посетили Киев 5 сентября.

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На переговорах также поднимались темы военно-политического сотрудничества между Украиной и США, безопасности в Центрально-Восточном регионе, усиления санкций в отношении России и расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны.

Кроме того, Данилюк оценил позицию американских партнеров Украины по остановке строительства "политического" газопровода.

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"Без сомнения, это очередная ловушка из гибридного инструментария России, угрожающая энергетической безопасности всей Европы", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, что, кроме Данилюка, Джонсон и Мерфи встретились с генпрокурором Русланом Рябошапкой, который поделился с ними своими взглядами касательно антикоррупционных реформы в Украине.

В мае Украину посетил министр энергетики США Рик Перри, которому на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман предложил объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту "Северный поток – 2".

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Источник: Сегодня

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