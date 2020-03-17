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Главный военный прокурор Украины подал в отставку

17 марта, 12:55

Сергей Мартынец

Пару недель он возглавлял Офис генпрокурора до назначения Ирины Венедиктовой

Исполняющий обязанности генерального прокурора, бывший заместитель Руслана Рябошапки и главный военный прокурор Виктор Чумак написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook.

Он поблагодарил от себя и всей команды всех тех, кто поддерживал. Отметим, что заявление написано уже на имя нового генпрокурора.

"Прошу вас уволить меня с должности заместителя генерального прокурора и с органов прокуратуры", – говорится в его заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на внеочередном заседании назначила генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Стоит отметить, что впервые в истории Украины Генеральную прокуратуру возглавила женщина.

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Верховная Рада впервые назначила женщину генеральным прокурором Украины

Напомним, 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Руслан Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

В то же время в "Слуге народа" заявляли, что главная претензия к Рябошапке – не реформа прокуратуры, а отсутствие посадок. Главная претензия – то, что он не обеспечил работу очень важного органа.

Виктор Чумак был назначен заместителем Рябошапки и главным военным прокурором Украины в сентябре 2019 года. Подробней в сюжете:

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отставка прокуратура военный прокурор Виктор Чумак Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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