Главный военный прокурор Украины подал в отставку

Исполняющий обязанности генерального прокурора, бывший заместитель Руслана Рябошапки и главный военный прокурор Виктор Чумак написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook.

Он поблагодарил от себя и всей команды всех тех, кто поддерживал. Отметим, что заявление написано уже на имя нового генпрокурора.

"Прошу вас уволить меня с должности заместителя генерального прокурора и с органов прокуратуры", – говорится в его заявлении.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на внеочередном заседании назначила генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Стоит отметить, что впервые в истории Украины Генеральную прокуратуру возглавила женщина.

В тренде Верховная Рада впервые назначила женщину генеральным прокурором Украины

Напомним, 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Руслан Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

В то же время в "Слуге народа" заявляли, что главная претензия к Рябошапке – не реформа прокуратуры, а отсутствие посадок. Главная претензия – то, что он не обеспечил работу очень важного органа.

Виктор Чумак был назначен заместителем Рябошапки и главным военным прокурором Украины в сентябре 2019 года. Подробней в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама