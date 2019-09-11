Рябошапка назначил нового главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак ранее был нардепом двух созывов и занимался противодействием коррупции

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака главным военным прокурором, кандидатуру которого накануне согласовал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором", – говорится в сообщении.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

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В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

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Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции, а с 2014 года – заместителем председателя Комитета по вопросам предупреждения коррупции.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 сентября генпрокурор уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора. Кроме того, до этого руководитель ГПУ отмечал, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Данная позиция вызвала бурную реакцию работников военной прокуратуры. Военные прокуроры жестко обратились к Рябошапке, считая неприемлемыми его слова о возможной ликвидации этого подразделения ГПУ. Они рассказали, почему должна существовать военная прокуратура, особенно в военное время.

В то же время Руслан Рябошапка на днях рассказывал, когда рассмотрят законопроект о ликвидации военной прокуратуры и что придет на смену. По его словам, военных прокуроров ждет переаттестация и новые обязанности.

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