Главу МИД Австрии призывают подать в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

Сегодня, 12:42

В ведомстве приезд российского лидера считают рабочим визитом

Карин Кнайссль. Фото: AFP
Карин Кнайссль. Фото: AFP

Депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон призвал Главу Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсл подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает TJournal.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявление Раймона и отметили, что присутствие Путина на свадьбе Кнайсль никак не влияет на внешнюю политику Вены.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — заявили в ведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом.

В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.

Напомним, Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которое тот, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с удовольствием принял.

По его словам, глава государства посетит церемонию бракосочетания по пути в Германию, где у Путина запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Также в Германии призвали Меркель потребовать освобождения Сенцова. Там считают, что случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине".
Австрия, Путин, мид, Европарламент, Меркель

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