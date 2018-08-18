Главу МИД Австрии призывают подать в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

Депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон призвал Главу Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсл подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает TJournal.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявление Раймона и отметили, что присутствие Путина на свадьбе Кнайсль никак не влияет на внешнюю политику Вены.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — заявили в ведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом.

В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.

Напомним, Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которое тот, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с удовольствием принял.

По его словам, глава государства посетит церемонию бракосочетания по пути в Германию, где у Путина запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Также в Германии призвали Меркель потребовать освобождения Сенцова. Там считают, что случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине".