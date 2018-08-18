В Германии призвали Меркель потребовать освобождения Сенцова

Председатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 18 августа выступить за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Об этом она заявила в интервью агентству AFP, опубликованном в субботу, 18 августа.

"При всей необходимости диалога с Путиным правительству Германии не следует пренебрегать нашими собственными ценностями. С авторитарным российским президентом и его коррумпированным режимом нельзя общаться в "некритичном обычном режиме", – подчеркнула политик.

Катрин Геринг-Эккардт также заявила, что случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине".

"Меркель должна дать понять, что продолжать удерживать Сенцова в качестве политического заложника неприемлемо. Если его вскоре не отпустят, это приведет к крайне резкому ухудшению отношений между Россией и Европой", – предостерегла глава оппозиционной фракции.

Она считаем жестоким то обстоятельство, что Сенцов "после легитимной критики противоправной российской оккупации Крыма" был приговорен "по сфабрикованному делу" к 20 годам колонии в Сибири.

Катрин Геринг-Эккардт уверена, что на встрече с Путиным канцлер ФРГ также должна дать понять, что "европейские санкции могут быть смягчены лишь в том случае, если Путин прекратит военную агрессию против Украины и выполнит минские соглашения".

Сотрудничество Берлина с Москвой в рамках проекта "Северный поток – 2" она назвала "бременем для европейской сплоченности и дискредитацией Германии в глазах ее восточноевропейских партнеров".

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Германию для встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. Встреча состоится в субботу, 18 августа 2018 года, в замке Мезенберг.

Ранее немецкий журналист объяснил причину визита Путина к Меркель. Он считает, что главная задача хозяина Кремля – смягчить санкции Запада против России.

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