Новая "нормандская встреча" состоится уже в апреле: известна дата

"Нормандские переговоры" на уровне министров иностранных дел состоятся в конце месяца

Переговоры министров стран "Нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – состоятся в конце этого месяца, 29 или 30 апреля. Из-за коронавирусной эпидемии "встреча" пройдет в виде видеоконференции, хотя о встрече лидеров "Нормандии" в этом формате речи пока не идет.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил анонимный источник в украинском Кабинете министров.

"Это подготовительные переговоры, которые пройдут в формате видеоконференции. За ними также должны пройти переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" после майских праздников. После этого, по логике, должны состояться переговоры лидеров. Но как и когда это будет? Об этом говорить пока рано. Не выполнены, по словам россиян, все пункты парижского коммюнике", – сказал собеседник "Сегодня".

Отмечается, что, по версии российской стороны, остаются невыполненными пункты о разведении сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе и "инкорпорирование "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство".

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В то же время безопасностные пункты, доступ Международной миссии Красного Креста и ОБСЕ ко всей территории оккупированного Донбасса, о чем требовала на "нормандском саммите" Украина, тоже остаются невыполненными.

Больше о будущем переговоров "Нормандской четверки" читайте в материале "Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли "Нормандская четверка" в Берлине" на нашем сайте.

А в документальном фильме "Год президента Зеленского", который был показан на телеканалах "Украина" и "Украина 24", президент Владимир Зеленский заявил, что на прошлых переговорах, которые состоялись 9 декабря в Париже, "никто на коленях не стоял".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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