Год президентства Зеленского: ТОП-5 рекордов главы государства

Ровно год назад, 20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Об итогах года правления он наверняка расскажет на своей итоговой пресс-конференции, которую собрал на сегодня в 10:30. Победа Зеленского на выборах стала настоящей сенсацией не только в Украине, но и для мира в целом. Ведь не часто президентскую гонку выигрывает шоумен и комик, без опыта работы в политике и государственном секторе. Более того, не часто таким новоиспеченным политикам удается сформировать в парламенте свое монобольшинство. По словам экспертов и политологов, впервые у нас в истории такие молодые президент и состав парламента, впервые Верховная Рада работает в турборежиме. Сайт "Сегодня" разбирался, какие еще рекорды и новинки президентские и парламентские выборы-2019 принесли в политическую жизнь Украины.

Ни дня опыта в политике

Владимир Зеленский – шестой президент Украины за все почти 30 лет нашей независимости. Однако он первый из всех украинских лидеров, кто стал президентом, не имея до этого опыта работы в политике и государственном секторе. До него это не удавалось никому. Хотя международный опыт знает подобные случаи. Год назад, после второго тура президентских выборов в Украине, многие сравнивали Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который до 2016 года был шоуменом, телеведущим и бизнесменом. Правда, так или иначе, в политике Трамп был с конца 80-х.

Сам Зеленский и его окружение любят сравнивать его с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Именно с Рейганом себя любит сравнивать и Дональд Трамп. Однако, в отличие от Зеленского, Рейган, несмотря на работу актером и радиоведущим, до президентства был два срока губернатором Калифорнии. Пожалуй, больше здесь подойдет сравнение с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, который до этого был комиком и продюсером. Или легендарным Арнольдом Шварценеггером – 38-м губернатором штата Калифорния, который до похода в политику был бодибилдером, киноактером и продюсером.

Самый молодой президент

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Владимир Зеленский стал самым молодым в истории украинским президентом. Он вступил в должность в 41 год. Правда, это далеко не мировой рекорд. На сегодняшний день самый молодой президент в мире – глава Сальвадора Найиб Букеле, который был избран в возрасте 37 лет. До него рекордсменом был Эммануэль Макрон, который стал у руля Франции в возрасте 39 лет. Но мировая история знает и более яркие примеры. Ким Чен Ын возглавил КНДР в возрасте 28 лет, сразу после смерти своего отца. Однако демократия и Северная Корея – абсолютно несовместимые понятия.

Президентские выборы в Украине в 2019 году весь мир признал демократическими. Владимир Зеленский абсолютно честно победил пятого президента Петра Порошенко в избирательной гонке. Однако, по словам социологов, на выборах в прошлом году на успех был обречен лишь тот, кто был публичным, кого знали.

Победил с большим отрывом

Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% украинцев (более 13,5 млн голосов). Это самый высокий результат из всех украинских президентов, которые побеждали на выборах. В процентном соотношении на втором месте Леонид Кравчук, которому в 1991 году удалось получить 61,59% (правда, в количественном соотношении – это более 19,6 млн украинцев, что больше показателя, который получил Зеленский).

Завел свое монобольшинство в Раду

Никому из украинских президентов за всю историю парламентаризма не удавалось завести в Верховную Раду свою фракцию, которая бы насчитывала простое большинство в 226 голосов, необходимое для принятия законов.

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По словам замгендиректора по аналитической работе Центра Разумкова Юрия Якименко, в 2019-м люди впервые проголосовали за виртуальный образ и президента, и политической силы, и иллюзию того, что лучше уж при власти будут люди вообще без опыта.

"Они проголосовали за свои собственные представления о том, каким должен был быть президент, которые совпали с образом в фильме. Люди не хотели видеть старых статусных политиков, которые обросли регалиями, коррупционными связями и бизнесами. Нужно было что-то молодое, легкое, с новыми идеями. Что еще впервые? Очень интересно, что впервые голосовали за одного политика и за одну политическую силу люди, являющиеся сторонниками диаметрально противоположных взглядов на определенные вопросы. Допустим, часть выступали за приватизацию, часть – за огосударствление экономики. Часть были за восстановление в определенной степени отношений с Россией, часть – за интеграцию в ЕС и НАТО. Часть были противниками рынка земли, часть – сторонники рынка земли", – сказал сайту "Сегодня" Юрий Якименко.

За год не растерял свой рейтинг

Украинские политологи и эксперты отмечают, что через год после президентства ни у одного украинского лидера не было таких высоких рейтингов. По словам политолога Владимира Фесенко, это касается как президентского рейтинга Зеленского, так и рейтинга доверия к нему.

"И здесь рекорд даже в том, что у Зеленского положительный баланс. Число тех, кто ему доверяет, на 20% выше, чем тех, кто не доверяет. У Ющенко, Януковича и Порошенко были негативные показатели через год", – сказал сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

Учитывая такие тенденции, все чаще в украинском политикуме можно услышать прогнозы о том, что Владимир Зеленский точно пойдет на второй срок, хотя сам он это неоднократно отрицал. По словам политолога Владимира Фесенко, судить об этом еще очень рано.

"По опыту предыдущих президентов, определяются в этом вопросе где-то на экваторе – на третьем году президентства. Скажем так, на третьем году уже начинали подготовку. И, опять-таки, по опыту предыдущих президентов, все они либо баллотировались во второй раз, либо хотели, но не смогли, как Янукович. Но на второй срок шли все без исключения. Но, может быть, здесь тоже будет еще один рекорд Зеленского, если он станет первым президентом, который добровольно не захочет баллотироваться во второй раз", – подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, недавно Офис президента опубликовал фильм-интервью с Владимиром Зеленским, который приурочен к году его президентства:

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