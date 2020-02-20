Годовщина расстрела Майдана: что политики говорят о героях-украинцах

Шесть лет прошло со времени тех страшных событий, но украинцы не забывают

Президент Владимир Зеленский утром уже почтил память майдановцев, погибших 18-20 февраля 2014 года, а в соцсетях политики – как и действующие, так и лица того времени – вспомнили о тех страшных событиях.

В Верховной Раде сегодня депутаты почтили память Героев Небесной Сотни минутой молчания.

"Шесть лет назад в центре Киева состоялись страшные события. В мирном в то время государстве мы потеряли много наших сограждан. Это трагедия для Украины", – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что в 2014 году люди восстали против несправедливости в защиту идеалов демократии, гражданских прав и свобод, европейского будущего нашей страны.

"Они были обычными людьми – учеными, программистами, художниками, студентами, учителями, предпринимателями ... И все они отдали самое дорогое – жизнь, чтобы мы могли жить в новой, свободной и демократической стране. Вечная память героям. Они останутся в нашей памяти и в памяти потомков. Наш долг – идти по пути единения, мира и демократии, развития настоящего европейского государства", – сказал он.

Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко: "Эти дни февраля навсегда останутся болью и трагедией. Историей борьбы украинского народа за свое достоинство, свободу и европейское будущее. Мы ничего не забыли. Потому заплатили большую цену за свой выбор. Вечная память героям Небесной сотни. Честь и хвала нашим бойцам, которые защищают Украину сегодня".

Лидер "Народного фронта" Арсени Яценюк: "В этот день в центре Киева вели огонь на поражение. Шесть лет назад на Майдане Независимости штурмовики Януковича стреляли в украинских патриотов. Погибло 48 из Небесной сотни, 46 из них – не более чем за два часа. Сегодня день памяти погибших участников Революции Достоинства. Наша память, наши герои, которые отдали свою жизнь за нашу свободу. Склоняем голову. Молимся. Помним".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвал этот день черным для Украины.

"Конечно, хотелось бы видеть больше свершений, а не поминок. Но сегодня – действительно особенный день. Потому что вместе с грустью, вместе с болью потери, мы переживаем и большую гордость за тех, кто ушел на небо путем Небесной Сотни, даря нации пример большого мужества и славы. Тех, для кого слова национального гимна – "Душу и тело мы положим за нашу свободу" – стали руководством к действию. Люди быстро превратились из свидетелей истории в ее непосредственных участников. Простые граждане, которые не всегда осознавали своего героизма, выстояли и завоевали свободу украинского государства. Кланяюсь и благодарю всех причастных", – написала она.

Партия "Голос": "Сегодня Украина чтит память погибших Героев Небесной Сотни. Мы чтим подвиг тех, кто шесть лет назад вышел на улицу и отдал самое ценное. Эти люди навсегда оставили след в истории – они сохранили для нас будущее. Жертвы героев должны постоянно напоминать нам о нашем курсе. Украина должна помнить о тех, кто ее защищал в феврале 14-го. Так же мы не имеем права забывать и тех, кто защищает нашу независимость на востоке".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко: "18-20 февраля 14-го. Журналы учета в 17-й больнице Киева. Сюда, как и в Октябрьскую, и в больницу скорой помощи на Дарнице мчались машины с ранеными на Майдане. Умер, умер, умер. Я дежурила в эти дни в 17-й больнице, под окнами собрались десятки киевлян, которые приносили лекарства, все, что просили медики. Самоорганизованная охрана блокировала двери больниц, чтобы не дать милиции вывезти раненых в СИЗО. Самые страшные дни, когда казалось, что страшнее не бывает. Кланяемся памяти погибших, кланяемся мужеству их семей, живущих с этой болью уже шесть лет. Помним, какую высокую цену заплатили за нашу евроинтеграцию и независимость".

18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад. Политики рассказали о своем участии в Майдане.

Смотрите также видео, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сессионном зале отказался стоя почтить память Героев Небесной Сотни:

Видео: facebook.com/babaandkit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама