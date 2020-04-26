Годовщина трагедии на ЧАЭС: украинские политики вспоминают жертв катастрофы

Украинские политики призывают всегда помнить о героизме тех, кто первым бросился на защиту от угрозы

В воскресенье, 26 апреля 2020 года, исполняется 34-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая стала одной из самых страшных техногенных катастроф как в истории Украины, так и всего Советского Союза.

Украинские политики в этот день вспоминают жертв трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память героев-чернобыльцев в годовщину аварии на ЧАЭС. Свое обращение Владимир Зеленский опубликовал на страницах в соцсетях.

"В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

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Президент также высказал глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с первым заместителем председателя ВР Русланом Стефанчуком, заместителем председателя Еленой Кондратюк и руководителем Аппарата Верховной Рады Вячеславом Штучным почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Торжественная церемония возложения цветов по случаю 34-й годовщины аварии на ЧАЭС прошла возле памятного знака "Воинам Чернобыля" и мемориального кургана "Героям Чернобыля".

"В некоторых аспектах события 1986 года и то, что происходит сегодня, похожи, ведь тогда тоже была угроза не только для Украины, но и для Европы и даже больше. Благодаря людям, которые 34 года назад положили свое здоровье, жизнь, чтобы сегодня мы могли жить здесь", – отметил Дмитрий Разумков.

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Глава партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк в свою очередь отметил, что, вспоминая героев и жертв Чернобыльской трагедии, мы должны помнить о цене лжи, приведшей к трагедии.

"Сегодня годовщина Чернобыльской трагедии.

Мы должны ежедневно помнить о подвиге героев-ликвидаторов, которые спасли Украину и мир от страшных последствий той аварии. И искренне благодарить за самопожертвование ради жизни других людей.

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А еще помнить об уроках Чернобыля. В частности о том, на что способна ложь власти", – написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что год назад на экраны вышел британо-американский сериал "Чернобыль". И в сериале прозвучали слова, которые Яценюк процитировал, доповнив комментарием.

"Какова цена лжи? Дело не в том, что мы путаем ее с правдой. Самая большая опасность в том, что когда ты долго слушаешь ложь, совсем забываешь, как выглядит правда".

Ложь способна убивать. Помните об этом. Помните, чтобы не позволить трагедии повторяться в жизни нашего народа", – отметил Яценюк.

Как сообщалось, в последние недели Чернобыльская зона отчуждения пострадала от лесных пожаров на территории четырех лесничеств.

Пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода.

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

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