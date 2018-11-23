Голосование за "ночной" бюджет-2019: политолог объяснил, почему Рада не безнадежна

На сегодняшний день можно говорить о том, что в Верховной Раде есть стабильно работающее депутатское большинство, эффективность которого подтверждается рядом позитивных голосований в сессионном зале, и о кризисе коалиции речь не идет.

Это сайту "Сегодня" подтвердил политолог Александр Палий, комментируя утверждение во втором чтении бюджета-2019, несмотря на не поддержку документа рядом проевропейских фракций и политсил.

"В принципе мы видим, если президент или правительство настойчиво пытаются какую-то тему продвигать через парламент, то после дискуссий, дебатов и так далее, как правило, это удается реализовать. То есть, парламент – не безнадежен с этой точки зрения. Он – более-менее работает. Конечно, Рада не стала, к сожалению, источником важных законодательных инициатив. Но если есть какие-то нормальные законопроекты, подготовленные то ли западными партнерами Украины, то ли президентом/Кабмином, парламент способен мобилизоваться для голосования. Мы должны понимать, что это – как с наполовину полным/полупустым стаканом. С одной стороны, в каких-то законодательных инициативах депутаты звезд с неба не хватают, однако с другой стороны в нужный момент находят возможность проголосовать за проекты решений", – объяснил он.

Ранее сегодня руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя позитивные итоги "ночного" бюджетного голосования в Раде, отмечал, что в парламенте провластное депутатское большинство вновь продемонстрировало свою эффективность при принятии важных системных решений.

"Вчерашние голосования в парламенте показали, что формальное и неформальное парламентское большинство продолжает функционировать весьма эффективно. Даже кадровые вопросы (назначение двух министров) проголосовали. Возможно, это было частью договоренностей по бюджету", – делился впечатлениями политолог у себя в Facebook.

Как сообщалось, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера, 22 ноября, утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение спикера Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге депутаты приняли его в шесть утра сегодня. Читайте подробней, как принимался бюджет Украины на 2019 год.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.